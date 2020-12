Soleil Sorge torna all’attacco | le frecciatine a Luca Onestini | Natalia Paragoni e Nilufar Addati

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 29 dicembre 2020) La discussa ex corteggiatrice ha lanciato nuoveal suo ex fidanzato e non solo. Ecco che cosa ha detto sui social.: nuovesocial Abbiamo conosciutoa Uomini e Donne quando andò alcuni anni fa a corteggiare. Lei lavorava già nel mondo dello spettacolo e aveva conoscenze importanti, per questo tante volte è stata accusata di cercare solamente la popolarità. Tuttavia,l’ha scelta e la loro storia è durata soltanto qualche mese. Mentre lui si trovava al GF Vip lei lo ha lasciato con una lettera e ha iniziato una storia con Marco Cartasegna (rivale di trono di). Dopo di che l’abbiamo vista come ...