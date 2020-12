PanCeCa | il successo di un’idea all’insegna della collaborazione tra i territori

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCerreto Sannita (Bn) – Avevamo scritto appena qualche giorno fanuova proposta culinaria made in Titerno. Il, un panettone rivisitatodei prodotti tradizionali dei comuni di Cerreto Sannita e San Lorenzello, secondo l’idea lanciata da Pasquale Durante e Biagio Federico. Pochi giorni e la nuova creazione natalizia è andata letteralmente a ruba. Unche, come ci raccontano direttamente gli stessi Durante e Federico, è andato oltre ogni più rosea aspettativa. “Un grazie a tutti gli attori di questo progetto”, ci dice Pasquale Durante. “Ilottenuto dalè la dimostrazione che quando i nostrilavorano in sinergia e mettono a valore le loro grandi potenzialità, i risultati non tardano ad ...