NBA 2020 2021 | L A Lakers sorpresi da Portland | sconfitti i Nets privi di Durant e Irving

(Di martedì 29 dicembre 2020) I risultati della notte italiana tra lunedì 28 dicembre e martedì 29 dicembre ha visto in scena lo svolgersi di cinque partite della regular season NBA. I Los Angelescadono allo Staples Center contro iTrail Blazers guidati da 31 punti di Damian Lillard e 28 punti di un sorprendente Gary Trent Jr. Brooklyn tiene a riposoe perde per mano di una Memphis che perde Ja Morant per infortunio. Affermazioni poi per Denver, Atlanta e Utah. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE LOS ANGELESTRAIL BLAZERS 107-115 Damian Lillard è la luce che conduce i Blazers alla vittoria dello Staples Center. Idevono fare a meno di Davis, anche se effettivamente il Monociglio è sceso sul ...