"Natalia è andata a letto con un altro per ricevere regali", la bomba di Tommaso Zorzi al GF Vip (Di martedì 29 dicembre 2020) Andrea Zelletta parlando con Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi, ha svelato per quale motivo ha avuto una reazione talmente controllata nei confronti della sua fidanzata Natalia Paragoni, presente ieri durante la nuova puntata del Grande Fratello Vip. La bomba di Tommaso Zorzi su Natalia: "A letto con un altro per ricevere... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

