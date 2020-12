Mark Wahlberg in un video mostra il suo fisico perfetto durante la pandemia (Di martedì 29 dicembre 2020) L'attore Mark Wahlberg ha condiviso online un video con cui mostra il fisico perfetto mantenuto nonostante i limiti causati dalla pandemia. Mark Wahlberg ha mostrato in un video condiviso su Instagram il suo fisico scolpito, confermando ancora una volta che a 49 anni riesce sempre a mantenersi in allenamento. Nella giornata di ieri l'attore ha pubblicato il filmato che lo mostra mentre si rilassa e indossa degli indumenti del marchio Municipal e si protegge da ogni possibile rischio indossando una mascherina. La star ha pubblicato il post su Instagram e Mark Wahlberg lo ha accompagnato con la semplice didascalia: "Quarantena in ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 dicembre 2020) L'attoreha condiviso online uncon cuiilmantenuto nonostante i limiti causati dallahato in uncondiviso su Instagram il suoscolpito, confermando ancora una volta che a 49 anni riesce sempre a mantenersi in allenamento. Nella giornata di ieri l'attore ha pubblicato il filmato che lomentre si rilassa e indossa degli indumenti del marchio Municipal e si protegge da ogni possibile rischio indossando una mascherina. La star ha pubblicato il post su Instagram elo ha accompagnato con la semplice didascalia: "Quarantena in ...

