L'accordo fra Ue e Cina, lo zampino della Merkel e chi dice no (anche in tedesco)

"L'accordo ora proposto dalla Commissione europea non è un accordo finché il Parlamento europeo non dirà che è un accordo". È durissimo il comunicato con cui Reinhard Bütikofer, portavoce dei Verdi europei per la politica estera e presidente della delegazione per le relazioni con la Cina, ha commentato gli ultimi sviluppi delle trattative per l'accordo sugli investimenti tra Unione europea e Cina, sulle quali la Commissione europea non ha offerto dettagli a nessuno, neppure alla commissione per il Commercio internazionale del Parlamento europeo. A Formiche.net l'eurodeputato spiega che, pur "non potendo" ovviamente "parlare per l'intero Parlamento europeo, ci sono ottime ragioni per essere scettici" sul passaggio di questo accordo. Accelerare, dopo sette anni di trattative e 35 round negoziali, è stato ...

