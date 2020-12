“La fiala di De Luca era la mia” Parla il chirurgo dell’ospedale Cotugno | primo nella lista delle “riserve” escluse dal Vaccine Day

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 dicembre 2020) Luigi Ricciardelli, 51 anni, da 13 è in servizio come medicoall’ospedale di, luogo simbolo della lotta al Covid-19 in Campania e presidio vaccinale per tutta l’azienda ospedaliera dei Colli. Secondo quanto riporta Il Mattino, il medico domenica scorsa, nel giorno delDay, è stato escluso dalla vaccinazione ed è tornato a casa come“: la sua dose quindi potrebbe essere andata al governatore Vincenzo De, di cui non era previsto il coinvolgimentoprima fase della campagna vaccinale. “Ma – dichiara Ricciardelli al quotidiano – non ne faccio una questione personale”. La dose prima che di Dedoveva essere “mia o di un altro collega in ...