INCENDIO NELLA SCUOLA ELEMENTARE PISACANE POERIO/ Milano, 600 alunni senza aule (Di martedì 29 dicembre 2020) INCENDIO NELLA SCUOLA ELEMENTARE PISACANE POERIO di Milano: forse un cortocircuito NELLA segreteria, ora distrutta, ha dato origine alle fiamme. Leggi su ilsussidiario (Di martedì 29 dicembre 2020)di: forse un cortocircuitosegreteria, ora distrutta, ha dato origine alle fiamme.

albertoangela : Concludiamo il viaggio nella Roma di Nerone in compagnia dei due vigili del fuoco, Vindex e Saturninus. In “L’ultim… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Milano, incendio nella notte nella scuola elementare di via Poerio: distrutte molte aule - mapivi63 : RT @repubblica: Milano, incendio nella notte nella scuola elementare di via Poerio: distrutte molte aule - MRigalon : RT @repubblica: Milano, incendio nella notte nella scuola elementare di via Poerio: distrutte molte aule - repubblica : Milano, incendio nella notte nella scuola elementare di via Poerio: distrutte molte aule -