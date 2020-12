Il monito del vaticano: "Niente nazionalismo ?sulle dosi dei vaccini" (Di martedì 29 dicembre 2020) Francesco Boezi Il vaticano si scaglia contro le logiche nazionali che starebbero muovendo la corsa al vaccino. Sì, invece, a soluzioni globali Il vaticano torna a dire la sua sul vaccino anti-Covid19. Dopo la presa di posizione, peraltro favorevole, sull'utilizzo di vaccini che siano derivati, tanto nella creazione quanto nella fase di ricerca, da cellule di feti abortiti - a patto che gli aborti non siano stati volontati -, la Santa Sede ha tuonato contro lo "sfruttamento commerciale" della vaccinazione. Papa Francesco aveva già invitato i potenti del mondo a rendere disponibile il vaccino in maniera gratuita a tutti. Bergoglio è un sostenitore dell'uguaglianza dei diritti. E il Santo Padre, da tempi non sospetti, lancia moniti sulla necessità che la tutela della salute sia un ambito svincolato dal guadagno. Oggi, in ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 dicembre 2020) Francesco Boezi Ilsi scaglia contro le logiche nazionali che starebbero muovendo la corsa al vaccino. Sì, invece, a soluzioni globali Iltorna a dire la sua sul vaccino anti-Covid19. Dopo la presa di posizione, peraltro favorevole, sull'utilizzo diche siano derivati, tanto nella creazione quanto nella fase di ricerca, da cellule di feti abortiti - a patto che gli aborti non siano stati volontati -, la Santa Sede ha tuonato contro lo "sfruttamento commerciale" della vaccinazione. Papa Francesco aveva già invitato i potenti del mondo a rendere disponibile il vaccino in maniera gratuita a tutti. Bergoglio è un sostenitore dell'uguaglianza dei diritti. E il Santo Padre, da tempi non sospetti, lancia moniti sulla necessità che la tutela della salute sia un ambito svincolato dal guadagno. Oggi, in ...

