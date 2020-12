I familiari non riescono più a contattarlo da Natale: trovato morto in casa (Di martedì 29 dicembre 2020) FANO - I familiari non riescono più a contattarlo da Natale : trovato morto in casa a Fano dai vigili del Fuoco. Leggi su corriereadriatico (Di martedì 29 dicembre 2020) FANO - Inonpiù adaina Fano dai vigili del Fuoco.

ProfidiAndrea : ???? #DiegoCosta rescinde con l'#AtleticodeMadrid: occasione in #SerieATIM? ?? Motivi familiari e non solo: notizia gi… - Ilaria50873944 : @ToniaCate @gio82es @dmtzdmr @canyaman1989 A lui conviene pure a Demet da 2 anni si parla di un contratto di pagine… - noto_ignoto : @aspettaaspetta Magari si preoccupa dei suoi familiari anziani o con problemi non ancora vaccinati. Che ne dice lei. - oggihostatozen : @skinnygirl_94 perché racconti di violenze subite, di pessimi rapporti con familiari, di situazioni economiche grav… - Ilmionome_nss1 : @Enrico1306 Rescinde il contratto per motivi personali o familiari... Non credo giochera' da nessuna parte per il momento -