GF VIP 5, Giulia Salemi sbotta: “Sei una str***a”, volano stracci (Di martedì 29 dicembre 2020) Giulia Salemi sbotta nella casa del GF VIP 5: “Sei una str***a”, volani stracci con una concorrente del reality show La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è stata scoppiettante. Oltre al super ospite Maria De Filippi, ci sono stati parecchi confronti tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Una delle protagoniste L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 29 dicembre 2020)nella casa del GF VIP 5: “Sei una”, volanicon una concorrente del reality show La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è stata scoppiettante. Oltre al super ospite Maria De Filippi, ci sono stati parecchi confronti tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Una delle protagoniste L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

VicolodelleNews : #GfVip’ Arriva l’epico scontro tra Giulia Salemi e Dayane Mello che costringe la brasiliana a rimanere senza parole… - Enchanted_24 : Just saying mi pare che Stefano Sala al Gf vip 3 fosse emerso per il fatto che flirtasse con la Mazza mentre fuori… - zazoomblog : ‘Gf Vip 5’ Enock Barwuah dice la sua sul flirt tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. E la reazione di Elisabetta… - IsaeChia : '#GfVip 5’, #EnockBarwuah dice la sua sul flirt tra #PierpaoloPretelli e #GiuliaSalemi. E la reazione di… - alessin16507889 : io non so come siano i rapporti e le amicizie nel mondo dei vip, ma cavalcare un red carpet insieme e passare un me… -