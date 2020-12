Covid, 9 decessi per il virus nelle ultime 24 ore in Abruzzo, 47 i nuovi positivi (Di martedì 29 dicembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 34580 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 47 nuovi casi (di età compresa tra 9 e 97 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 4, tutti in provincia di Pescara. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 1185 (di età compresa tra 61 e 91 anni, 1 in provincia di Pescara e 8 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 8 casi fanno riferimenti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 22123 dimessi/guariti (+311 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 29 dicembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 34580 i casial19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 47casi (di età compresa tra 9 e 97 anni). Icon età inferiore ai 19 anni sono 4, tutti in provincia di Pescara. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9casi e sale a 1185 (di età compresa tra 61 e 91 anni, 1 in provincia di Pescara e 8 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 8 casi fanno riferimenti aavvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casisono compresi anche 22123 dimessi/guariti (+311 rispetto a ieri). Gli attualmentein(calcolati sottraendo al totale dei ...

Una donna di 76 anni è stata trovata morta nella sua casa di Napoli. L'anziana era positiva al Covid, ma il decesso è da attribuire a cause naturali.

Coronavirus, 34 decessi e altri 749 casi in Puglia su 9.668 test: 287 nel Barese

Oggi martedì 29 dicembre in Puglia sono stati registrati 9.668 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 749 casi positivi.

