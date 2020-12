Coronavirus, in Lombardia con 6mila tamponi in più tornano a crescere i nuovi contagi: +843. 49 decessi (Di martedì 29 dicembre 2020) Il bollettino del 29 dicembre Sono +843 i casi di Coronavirus registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. In aumento rispetto ai ieri quando erano +573, a fronte di un numero di novi tamponi effettuati che tornato a salire dopo il crollo degli ultimi due giorni. Oggi, 28 dicembre, sono 11.607, ieri 5.486, 4.901 due giorni fa. Torna a salire il numero delle vittime: +49 contro i 42 di ieri. Per un totale di decessi da inizio pandemia pari a 24.958. La pressione sulle strutture sanitarie continua a diminuire. Il segno meno registrato sui ricoveri in terapia intensiva evidenzia una diminuzione di 14 unità a fronte di un notevole aumento di ingressi giornalieri: 45 (13 ieri). Oggi sono 3.634 contro i 3.791 dell’ultimo monitoraggio. Il totale dei dimessi e dei guariti ha raggiunto quota 393.995. ... Leggi su open.online (Di martedì 29 dicembre 2020) Il bollettino del 29 dicembre Sonoi casi diregistrati innelle ultime 24 ore. In aumento rispetto ai ieri quando erano +573, a fronte di un numero di novieffettuati che tornato a salire dopo il crollo degli ultimi due giorni. Oggi, 28 dicembre, sono 11.607, ieri 5.486, 4.901 due giorni fa. Torna a salire il numero delle vittime: +49 contro i 42 di ieri. Per un totale dida inizio pandemia pari a 24.958. La pressione sulle strutture sanitarie continua a diminuire. Il segno meno registrato sui ricoveri in terapia intensiva evidenzia una diminuzione di 14 unità a fronte di un notevole aumento di ingressi giornalieri: 45 (13 ieri). Oggi sono 3.634 contro i 3.791 dell’ultimo monitoraggio. Il totale dei dimessi e dei guariti ha raggiunto quota 393.995. ...

