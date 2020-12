Coronavirus, ancora 659 decessi in 24 ore. I nuovi contagi salgono a 11.212 con 50mila tamponi in più (Di martedì 29 dicembre 2020) Il bollettino del 29 dicembre Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute diffuso dalla Protezione Civile, in Italia si sono registrati +11.212 nuovi casi di positività al Coronavirus, a fronte di +128.740 tamponi elaborati. Numeri in crescita rispetto a ieri, 28 dicembre, quando si erano registrati +8.585 nuovi casi con 68.681 tamponi. Oggi il tasso di positività scende all‘8,7%, mentre ieri era al 12,5%. Il numero di persone attualmente positive è di 568.728 (ieri erano 548.724). Continua a crescere il numero di vittime Covid-19: +659 (ieri erano 445), per un totale di 73.029 decessi sin dall’inizio della pandemia. Quanto alla situazione negli ospedali, sono 23.662 i pazienti ricoverati con sintomatologia (-270 rispetto a ieri, quando erano 23.932), ... Leggi su open.online (Di martedì 29 dicembre 2020) Il bollettino del 29 dicembre Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute diffuso dalla Protezione Civile, in Italia si sono registrati +11.212casi di positività al, a fronte di +128.740elaborati. Numeri in crescita rispetto a ieri, 28 dicembre, quando si erano registrati +8.585casi con 68.681. Oggi il tasso di positività scende all‘8,7%, mentre ieri era al 12,5%. Il numero di persone attualmente positive è di 568.728 (ieri erano 548.724). Continua a crescere il numero di vittime Covid-19: +659 (ieri erano 445), per un totale di 73.029sin dall’inizio della pandemia. Quanto alla situazione negli ospedali, sono 23.662 i pazienti ricoverati con sintomatologia (-270 rispetto a ieri, quando erano 23.932), ...

