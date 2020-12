Claudia Alivernini, la prima vaccinata, minacciata dai no-vax: “Vediamo quando muori” (Di martedì 29 dicembre 2020) L’infermiera dello Spallanzani, prima vaccinata in Italia il 27 dicembre scorso, è stata minacciata di morte dai no-vax sui social. Valanga di insulti sulle pagine istituzionali e gruppi Facebook, che hanno costretto Claudia Alivernini a cancellarsi dai social network per tutelare la propria incolumità. «Ora Vediamo quando muori», si legge in uno dei tanti commenti rivolti alla giovane. Su Instagram intanto sono apparsi due profili fake a suo nome. leggi anche l’articolo —> Covid, variante italiana scoperta a Brescia: circola da agosto, tutto quello che c’è da sapere Un vero e proprio attacco nei confronti dell’infermiera 29enne, diventata simbolo in Italia del Vaccine Day, che ha cancellato i suoi account social e sta valutando, secondo quanto ... Leggi su urbanpost (Di martedì 29 dicembre 2020) L’infermiera dello Spallanzani,in Italia il 27 dicembre scorso, è statadi morte dai no-vax sui social. Valanga di insulti sulle pagine istituzionali e gruppi Facebook, che hanno costrettoa cancellarsi dai social network per tutelare la propria incolumità. «Ora», si legge in uno dei tanti commenti rivolti alla giovane. Su Instagram intanto sono apparsi due profili fake a suo nome. leggi anche l’articolo —> Covid, variante italiana scoperta a Brescia: circola da agosto, tutto quello che c’è da sapere Un vero e proprio attacco nei confronti dell’infermiera 29enne, diventata simbolo in Italia del Vaccine Day, che ha cancellato i suoi account social e sta valutando, secondo quanto ...

fanpage : È stata costretta a cancellarsi dai social. - chetempochefa : “Ora vediamo quando muori” è uno dei commenti rivolti a Claudia Alivernini, l’infermiera prima vaccinata in Italia… - chetempochefa : Claudia Alivernini, romana di 29 anni e volto simbolo del personale sanitario in prima linea da mesi nella battagli… - sermezane : RT @M49liberorso: Che i no vax sono delle immense, incommensurabili , infinite teste di minchia è già stato detto ? - HotelCityMiMa : RT @fanpage: È stata costretta a cancellarsi dai social. -