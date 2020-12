Chi è Zach Scuderi? Alla scoperta della giocatrice di LoL

Leggi su esports247

(Di martedì 29 dicembre 2020)ary, forse meglio nota come Sneaky è unaprofessionista di League of Legends. E’ originaria di Winter Spring, Florida, a pochi chiometri da Orlando e non è famosa però solo per le prestazioni nel gioco targato Riot Games ma anche come streamer su Twitch e YouTube. Nella sua carriera può vantare diverse partecipazioni nel ruolo di AD Carry per la squadra di esports Cloud9 nel League of Legends Championship Series North America fino al 2019 quando è stata sollevata dall’incarico. Nel suo palmares può vantare diversi titoli come la vittoria al 2013 Nord America Summer LCS e il 2014 Nord America Spring LCS sempre nelle file di Cloud9. Ha inoltre ricevuto grande attenzione da parte dei media internazionali per aver postato diverse foto in veste di cosplay per un personaggio femminile molto popolare di League of ...