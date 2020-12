‘Che Dio ci aiuti 6’ al via: nel cast anche Stefano De Martino (Di martedì 29 dicembre 2020) Il ballerino e conduttore interpreterà se stesso nella fiction di successo di Raiuno La fiction di Raiuno ‘Che Dio ci aiuti 6‘ prenderà il via da giovedì 7 gennaio in prima serata. Nel cast un attore d’eccezione: il conduttore Stefano De Martino. A svelare della sua presenza nel cast è Elena Sofia Ricci che nella famosa serie interpreta suor Angela a Nuovo Tv: “Stefano è senza dubbio una persona brillante e gioiosa che si è subito sentito a suo agio in questa nostra grande famiglia di matti”, ha detto l’attrice commentando la notizia sulla new entry, e ha aggiunto: “Abbiamo così capito che il motivo del suo grande successo è proprio questa sua grande spontaneità e allegria”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Sofia Ricci ... Leggi su 361magazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Il ballerino e conduttore interpreterà se stesso nella fiction di successo di Raiuno La fiction di RaiunoDio ci6‘ prenderà il via da giovedì 7 gennaio in prima serata. Nelun attore d’eccezione: il conduttoreDe. A svelare della sua presenza nelè Elena Sofia Ricci che nella famosa serie interpreta suor Angela a Nuovo Tv: “è senza dubbio una persona brillante e gioiosa che si è subito sentito a suo agio in questa nostra grande famiglia di matti”, ha detto l’attrice commentando la notizia sulla new entry, e ha aggiunto: “Abbiamo così capito che il motivo del suo grande successo è proprio questa sua grande spontaneità e allegria”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Sofia Ricci ...

