C'è la neve, niente vaccino. Italia, un inizio disastroso: ecco chi ci "protegge" in pandemia (Di martedì 29 dicembre 2020) Se il "buongiorno" si vede dal mattino... Viene giù un po' di neve e che succede? Succede che i vaccini, in Italia, potrebbero non arrivare nei tempi previsti. Insomma, slittano le consegne. Già, grottesco: tutti a parlare di vaccini per lunghi giorni, tutti a seguire la diretta del furgoncino con le prime dosi, tutti a riempirsi (nel governo) la bocca con parole di speranza e di gioia e poi basta un po' di neve a gelare gli entusiasmi. Come detto, rischia di slittare a causa del maltempo la consegna delle circa 470mila dosi di vaccino della Pfizer, prevista per oggi, martedì 28 dicembre, nelle regioni Italiane. Secondo quanto trapela, la casa farmaceutica informerà a breve le strutture preposte sugli eventuali ritardi o sugli slittamenti di un giorno, già confermato da Piemonte e Liguria. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Se il "buongiorno" si vede dal mattino... Viene giù un po' die che succede? Succede che i vaccini, in, potrebbero non arrivare nei tempi previsti. Insomma, slittano le consegne. Già, grottesco: tutti a parlare di vaccini per lunghi giorni, tutti a seguire la diretta del furgoncino con le prime dosi, tutti a riempirsi (nel governo) la bocca con parole di speranza e di gioia e poi basta un po' dia gelare gli entusiasmi. Come detto, rischia di slittare a causa del maltempo la consegna delle circa 470mila dosi didella Pfizer, prevista per oggi, martedì 28 dicembre, nelle regionine. Secondo quanto trapela, la casa farmaceutica informerà a breve le strutture preposte sugli eventuali ritardi o sugli slittamenti di un giorno, già confermato da Piemonte e Liguria.

Neve e disagi per chi era costretto a servirsi dell'auto e incidenti a raffica. Nessuno, per fortuna, grave. Se a questo aggiungiamo anche l'assenza di corrente in alcuni comuni ieri è stata proprio u ...

Una carrellata di perturbazioni atlantiche a carattere anche relativamente freddo, segnatamente sul Centro Nord della penisola, segnerà la fine di questo 2020 e sarà protagonista ancora per gli inizi ...

