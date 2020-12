sportli26181512 : Belgio: vietati gli abbracci dopo i gol e multe per chi non indossa la mascherina: I calciatori della Jupiler Leagu… - sportface2016 : #Belgio, vietati gli abbracci dopo i gol: si rischiano multe e lavori socialmente utili - LAROMA24 : Belgio, nuove misure anti-Covid: vietati gli abbracci fra giocatori #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Belgio vietati

In Belgio saranno vietati gli abbracci in occasione delle esultanze per i gol. Prevista una multa di 750 euro e lavori socialmente utili per i trasgressori.Il consiglio di amministrazione della Pro League ha deciso di punire gli abbracci dopo i gol, sia in campo che in panchina, con un'ammonizione e una multa per i giocatori e i membri dello staff. Sanzi ...