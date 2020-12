Bar aperti, grigliate e campeggio abusivo: raffica di multe durante le feste (Di martedì 29 dicembre 2020) Tutto il personale di Polizia locale di Ravenna in servizio nella settimana delle festività natalizie ha svolto controlli ed attività legate al rispetto delle norme "anticovid" Leggi su ravennatoday (Di martedì 29 dicembre 2020) Tutto il personale di Polizia locale di Ravenna in servizio nella settimana delle festività natalizie ha svolto controlli ed attività legate al rispetto delle norme "anticovid"

StufoRobot : Parlare di #AstraZeneca è lecito, ma io vorrei sapere se i bar domani mattina sono aperti?! - VanRieebek : E intanto in Spagna bar e ristoranti APERTI. Governo italiano di INETTI scappati di casa. - iamdavidev : @GuidoAnzuoni @grotondi Probabilmente sei l’unico da marzo a oggi che ha sempre rispettato tutte le restrizioni. Se… - BISLACCO3 : RT @CinguettaTV: Allora io già sono andato al bar pasticceria vicino casa e dal macellaio poco più avanti, vi prego chiedete anche a negozi… - fornarilorenzo : @GHINODITACCO18 @BeppeSala Se tutti fanno come il tizio che ha lasciato aperti gli ombrelloni del suo bar non c'è a… -

Ultime Notizie dalla rete : Bar aperti Bar aperti, grigliate e campeggio abusivo: raffica di multe durante le feste RavennaToday Liga, altro passo falso del Barcellona: senza Messi, 1-1 con l’Eibar

TORINO – La sedicesima giornata della liga si apre con la vittoria del Siviglia per 2-0 con il Villarreal al Ramón Sánchez Pizjuán. Le reti di Ocampos all’8' su rigore e di En Nesyri al 53'. Con quest ...

Riapre il bar bruciato dalla camorra, Eduardo Di Napoli: “Non abbandonatemi”

Due anni dopo, nell’ agosto del 2017, la camorra ha voluto punire chi si era ribellato. Eduardo e la sua famiglia si rifiutarono di pagare il pizzo. Ancora oggi per la criminalità organizzata racket e ...

TORINO – La sedicesima giornata della liga si apre con la vittoria del Siviglia per 2-0 con il Villarreal al Ramón Sánchez Pizjuán. Le reti di Ocampos all’8' su rigore e di En Nesyri al 53'. Con quest ...Due anni dopo, nell’ agosto del 2017, la camorra ha voluto punire chi si era ribellato. Eduardo e la sua famiglia si rifiutarono di pagare il pizzo. Ancora oggi per la criminalità organizzata racket e ...