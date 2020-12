Victoria di Svezia e i suoi royal look più belli del 2020

Leggi su iodonna

(Di lunedì 28 dicembre 2020)dipiùdelguarda le foto Ilpiù bello didinel? L’abito indossato lo scorso giugno per marcare i dieci anni dal “sì” con Daniel Westling, ovvero una creazione di tulle blu notte della Conscious Collection del colosso di moda svedese H&M, messa in vendita per circa 250 euro. Davvero un capo principesco. Leggi anche ...