Vaccino Covid Pfizer, quando saremo chiamati a farlo: come sarà stilata la graduatoria (Di lunedì 28 dicembre 2020) Vaccino Covid Pfizer – 28 dicembre. Obiettivo dell’Italia entro Marzo 2021? Raggiungere quota 13 milioni di vaccinati. A dirlo il ministro della Salute Roberto Speranza in un’intervista concessa a La Stampa, in cui questi ha spiegato anche perché noi abbiamo ricevuto così poche dosi rispetto alla Germania. «Esiste un solo contratto di acquisto dei vaccini, firmato dalla Commissione Europea per conto dell’intera Unione. E la distribuzione delle dosi tra i vari Stati membri, sempre da contratto, è gestita dalla stessa Commissione in base al numero di abitanti. La nostra quota è del 13,45% del totale di tutti i vaccini che l’Ue ha acquistato dalle sei aziende produttrici. Alla fine della campagna vaccinale, nel 2022, il nostro Paese avrà ricevuto 202 milioni di dosi», ha affermato Speranza. Questo vuol dire che «nell’immediato, la ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 28 dicembre 2020)– 28 dicembre. Obiettivo dell’Italia entro Marzo 2021? Raggiungere quota 13 milioni di vaccinati. A dirlo il ministro della Salute Roberto Speranza in un’intervista concessa a La Stampa, in cui questi ha spiegato anche perché noi abbiamo ricevuto così poche dosi rispetto alla Germania. «Esiste un solo contratto di acquisto dei vaccini, firmato dalla Commissione Europea per conto dell’intera Unione. E la distribuzione delle dosi tra i vari Stati membri, sempre da contratto, è gestita dalla stessa Commissione in base al numero di abitanti. La nostra quota è del 13,45% del totale di tutti i vaccini che l’Ue ha acquistato dalle sei aziende produttrici. Alla fine della campagna vaccinale, nel 2022, il nostro Paese avrà ricevuto 202 milioni di dosi», ha affermato Speranza. Questo vuol dire che «nell’immediato, la ...

