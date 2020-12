Vaccino, Calderoli: “Io, malato oncologico, faccio la fila. De Luca invece la salta” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il vice presidente del senato Roberto Calderoli ha criticato fortemente la scelta del governatore della Campania Vincenzo De Luca di sottoporsi al Vaccino anti-Covid ieri, nel giorno del V-day, cioè dell’inizio della campagna vaccinale in Europa. “Io credo nel Vaccino anti Covid e credo che sia la soluzione alla tragedia che viviamo da un anno”, afferma l’esponente leghista. “Sono un malato oncologico, sono immunodepresso, sono medico ospedaliero ancorché in aspettativa, sono e vicepresidente vicario del Senato, e aspetto diligentemente quando arriverà il mio turno per essere vaccinato, senza saltare alcuna fila”, scrive Calderoli. “Poi vedo De Luca invece, che in base a non so quale norma, ha potuto ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il vice presidente del senato Robertoha criticato fortemente la scelta del governatore della Campania Vincenzo Dedi sottoporsi alanti-Covid ieri, nel giorno del V-day, cioè dell’inizio della campagna vaccinale in Europa. “Io credo nelanti Covid e credo che sia la soluzione alla tragedia che viviamo da un anno”, afferma l’esponente leghista. “Sono un, sono immunodepresso, sono medico ospedaliero ancorché in aspettativa, sono e vicepresidente vicario del Senato, e aspetto diligentemente quando arriverà il mio turno per essere vaccinato, senzare alcuna”, scrive. “Poi vedo De, che in base a non so quale norma, ha potuto ...

