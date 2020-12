Vaccine-Day in Europa, l’esultanza di von der Leyen (Di lunedì 28 dicembre 2020) Oggi i primi europei si vaccinano contro il Covid-19. Sono commossa nel vedere persone che prendono il vaccino ovunque nell'UE, afferma von der Leyen Leggi su firenzepost (Di lunedì 28 dicembre 2020) Oggi i primi europei si vaccinano contro il Covid-19. Sono commossa nel vedere persone che prendono il vaccino ovunque nell'UE, afferma von der

RegioneER : #VaccineDay l'arrivo del vaccino all'ospedale Bellaria di #Bologna @raffaeledonini Leggi la notizia:… - sbonaccini : #VaccineDay in @RegioneER. Conto alla rovescia, si parte domani domenica 27 dicembre alle ore 14. Al via con i pr… - fattoquotidiano : 'SEMBRAVA LO SBARCO IN NORMANDIA' Il presidente della Campania si vaccina ma critica il 'vaccine day', ascoltate co… - fabiogalli61 : RT @vitalbaa: È on line e domani sarà su carta. Dall’enfasi sul viaggio dei vaccini alla scenografia delle “primule” al Vaccine Day. Serv… - CristinaAntonu : RT @vitalbaa: È on line e domani sarà su carta. Dall’enfasi sul viaggio dei vaccini alla scenografia delle “primule” al Vaccine Day. Serv… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccine Day Vaccine day: l'Europa inizia a vaccinarsi, tra primi premier ceco ANSA Nuova Europa Viva il d-day dei vaccini! E ora pensiamo al virus della gogna mediatica

Quando un’accusa è una condanna in prima pagina e l’assoluzione una non notizia. Sette nomi, sette storie necessarie per capire il futuro dell’Italia e anche un po’ della sua informazione. Appunti pe ...

Vaccino anti-Covid, all'Italia meno dosi della Germania: è polemica ma Arcuri rassicura

Foto di rito, vaccini iniettati ai primi cittadini dell'Ue ma scoppia la polemica sul numero delle dosi ricevute inizialmente dai Paesi. In particolare, la ...

Quando un’accusa è una condanna in prima pagina e l’assoluzione una non notizia. Sette nomi, sette storie necessarie per capire il futuro dell’Italia e anche un po’ della sua informazione. Appunti pe ...Foto di rito, vaccini iniettati ai primi cittadini dell'Ue ma scoppia la polemica sul numero delle dosi ricevute inizialmente dai Paesi. In particolare, la ...