Ultime Notizie Roma del 28-12-2020 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus in primo piano da oggi per tre giorni l’Italia diventa zona arancione con negozi aperti e spostamenti nei comuni di appartenenza senza autocertificazione ieri rapporto Nazionale tra positività riscontrate e tamponi effettuati è salita al 14,88% altri 305 decessi dopo il fax dei europeo di ieri e oggi inizia la distribuzione dei vaccini Alitalia arriveranno circa 170000 dosi della siero Fazer ogni settimana dai primi di gennaio attesi anche i vaccini Oxford moderna non esista che sia come l’influenza che facevi in generale non serve niente lo dicono 13 medici che hanno espresso queste loro convinzioni sui social è in TV su di loro l’ordine dei medici diha avviato un procedimento disciplinare Come spiega il presidente Antonio Magi ...