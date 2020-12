Trame Il Segreto dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021 | Ramon violento con Marta | la scelta di Begona

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 28 dicembre 2020)dovrà sottostare alle brutture fisiche e psicologiche diche inveirà contro di lei in ogni modo. Qualcuno scoprirà quello a cui verrà sottoposta la povera donna, mainterverrà dicendo che non sarà il caso di intervenire. La trama si infittisce e le problematiche aumentano a dismisura. Come procederà l’epilogo della soap opera. Intanto, vi ricordiamo che le puntate de Ilci aspettano su Canale 5 dalle 16:20 alle 17:10 dal lunedì al venerdì. Il sabato la serie non va in onda, mentre la domenica la messa in onda è fissata per le ore 14:50 fino alle 16:20. Puntate IlpicchiaNelle prossime puntate de Ilche andranno in onda dal 28al 3 ...