Traffico Roma del 28-12-2020 ore 12 | 30

(Di lunedì 28 dicembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane in primo piano il maltempo sulla nostra penisola con piogge diffuse vento forte un ulteriore invito alla massima prudenza nella guida soprattutto sull’asfalto reso viscido dalla pioggia sulla tangenziale chiusa la galleria della Nuova Circonvallazione interna a causa di un veicolo fermo in panne alla via Tiburtina e lo svincolo di via dei Monti Tiburtini in direzione Salaria e a causa della forte vento di queste ore sono chiuse per alberi caduti sulla carreggiata via Anna Magnani e via di Pietralata tra via Ramiro Fabiani via dei Durantini di conseguenza si sono formate code proprio su via ...