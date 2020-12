Si torna in ‘Zona Arancione’ per 72 ore: cosa si può fare e cosa no. TUTTE LE REGOLE (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiDopo quattro giorni di Zona Rossa l’Italia – Campania compresa – torna a tingersi di Arancione. Sarà così per 72 ore, da oggi, lunedì 28 dicembre, fino a tutto mercoledì 30. Dal 31 dicembre, invece, vigilia di Capodanno, lo stivale si colorerà nuovamente di rosso fino all’Epifania, con l’unica eccezione di lunedì 4 gennaio. Ecco, allora, le REGOLE per la Zona Arancione. cosa si può fare e cosa no. SPOSTAMENTI Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiDopo quattro giorni di Zona Rossa l’Italia – Campania compresa –a tingersi di Arancione. Sarà così per 72 ore, da oggi, lunedì 28 dicembre, fino a tutto mercoledì 30. Dal 31 dicembre, invece, vigilia di Capodanno, lo stivale si colorerà nuovamente di rosso fino all’Epifania, con l’unica eccezione di lunedì 4 gennaio. Ecco, allora, leper la Zona Arancione.si puòno. SPOSTAMENTI Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su ...

Agenzia_Ansa : L'Italia torna in zona arancione: ecco cosa si può fare #ANSA - TgrPiemonte : Per tre giorni il Piemonte torna arancione. Libertà di movimento nei comuni, negozi aperti, ma solo asporto per bar… - moneypuntoit : ?? Cosa posso fare oggi, 28 dicembre? Torna la zona arancione ?? - larenait : Si torna in zona arancione: riaprono i negozi ma si resta nel proprio comune. Qui la guida alle regole:… - IshtarPerplessa : RT @scemaincul0: Edo è scappato stamattina in zona Monterusciello (Napoli). Lo fa spesso, ma di solito torna, questa volta no. È buonissimo… -

Ultime Notizie dalla rete : torna ‘Zona Artropatia emofilica, Vecchio: “Per la prevenzione è fondamentale l’ecografia articolare†Yahoo Notizie