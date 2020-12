Scopre di essere positivo al Covid e si spara alla testa: gravissimo il pensionato (Di lunedì 28 dicembre 2020) Scopre di essere positivo al Covid-19 e si spara alla testa: finito all’ospedale in gravissime condizioni, un pensionato romano di 84 anni. A ritrovarlo in una pozza di sangue sua moglie. La pandemia di Covid-19 sta provocando gravissimi effetti collaterali in numerosi aspetti della nostra vita – dall’economia alla salute della nostra psiche. Stress, depressione, L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 dicembre 2020)dial-19 e si: finito all’ospedale in gravissime condizioni, unromano di 84 anni. A ritrovarlo in una pozza di sangue sua moglie. La pandemia di-19 sta provocando gravissimi effetti collaterali in numerosi aspetti della nostra vita – dall’economiasalute della nostra psiche. Stress, depressione, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

