Sbatte la testa per salvare un cane | poi l’ultimo sospiro | a 15 anni

(Di lunedì 28 dicembre 2020) L’assurda tragedia che nasce dal rischio di investire un, sbucato dal nulla mentre era in bici. Ultimo gesto d’estrema bontà. In bici come sempre il piccolo M. di soli 15, a Montella, nell’avellinese. Unsbucato all’improvviso ed il tentativo di scansarlo. Un gesto d’altruismo, di profonda bontà, che però costa caso al giovane ragazzo. Perde l’equilibrio e batte laviolentemente sull’asfalto. Arrivano i soccorsi, che impiegano molti minuti per rianimarlo. La situazione è critica, complessa, il ragazzo arriva in condizioni disperate all’ospedale di Avellino. Sono giorni di speranza, critici, la famiglia si stringe intorno al piccolo che lotta tra la vita e la morte, l’affetto di una intera comunità, il calore di chi gli vuole bene, i suoi compagni di scuola. Ma il miracolo di ...