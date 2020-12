Salerno | la denuncia del Codacons | “Contribuente ultracentenaria non riesce a ottenere lo Spid”

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Gli ultracentenari italiani rischiano di non poter avere una identità digitale, e di conseguenza di non poter accedere a numerosi servizi della P.A. che richiedono il possesso delloper completare le operazioni di riconoscimento. Looggi il, che assiste una cittadina di 101 anni diche si è rivolta all’associazionendo il disservizio fiscale. La vicenda nasce il mese scorso quando la, che vive ae ha 101 anni, decide di richiedere loattraverso il sistema Infocert allo scopo di procedere ad una cessione del credito, servizio per cui è indispensabile disporre di una identità digitale – spiega il–. ...

"Chiede lo Spid a 101 anni, ma il sistema si blocca e le assegna l'età di un neonato". Salerno - Lo fa sapere il Codacons, a cui l'anziana si è rivolta per denunciare il disservizio ...