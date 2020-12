Roma, incendio in provincia: tre auto in fiamme (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sono in corso gli accertamenti per un incendio nella notte avvenuto ad Anguillara Sabazia. Alle 23:00 circa di ieri sera, 27 dicembre 2020, grazie ad alcune segnalazioni sono tempestivamente intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere l’incendio. Nel complesso sono state danneggiate tre autovetture: due completamente andate distrutte ed una lievemente danneggiata. Sul posto è stato immediato anche l’arrivo dei Carabinieri di Anguillara, che hanno svolto e stanno svolgendo le indagini. Leggi anche: Allerta meteo Roma e Lazio oggi: in arrivo forti raffiche di vento e temporali su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sono in corso gli accertamenti per unnella notte avvenuto ad Anguillara Sabazia. Alle 23:00 circa di ieri sera, 27 dicembre 2020, grazie ad alcune segnalazioni sono tempestivamente intervenuti i Vigili del fuoco per spegnere l’. Nel complesso sono state danneggiate trevetture: due completamente andate distrutte ed una lievemente danneggiata. Sul posto è stato immediato anche l’arrivo dei Carabinieri di Anguillara, che hanno svolto e stanno svolgendo le indagini. Leggi anche: Allerta meteoe Lazio oggi: in arrivo forti raffiche di vento e temporali su Il Corriere della Città.

albertoangela : Nel secondo video in cui ripercorro i passi di Vindex e Saturninus, i due vigiles protagonisti del mio libro “L’ult… - albertoangela : Concludiamo il viaggio nella Roma di Nerone in compagnia dei due vigili del fuoco, Vindex e Saturninus. In “L’ultim… - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Roma, incendio in provincia: tre auto in fiamme - CorriereCitta : Roma, incendio in provincia: tre auto in fiamme - maxfurini : RT @PerpetuumAle: In oltre 2.000 anni di storia #Roma si è 'riciclata'infinite volte. Il Portico d'Ottavia ad es.: fatto costruire da Augus… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma incendio Incendio in un’abitazione a Roma nord: donna ustionata alle mani RomaToday Roma Nord: incendio in una abitazione, donna si ustiona le mani

1' di lettura 28/12/2020 - Le fiamme sono divampate la mattina di Natale, 25 dicembre, in un appartamento di via Val Gardena, a Roma nord La chiamata ai soccorritori é arrivata intorno alle 15:00 del ...

2020, un anno sempre più devastante si chiude con un qualche segno di speranza

Roberto Savio, dall’alto di Avila, ci invita a pubblicare quale “buona notizia” e a tale scopo ci invia l’articolo della sua amica Farhana Haque Rahman* apparso sulla grande agenzia di stampa internaz ...

1' di lettura 28/12/2020 - Le fiamme sono divampate la mattina di Natale, 25 dicembre, in un appartamento di via Val Gardena, a Roma nord La chiamata ai soccorritori é arrivata intorno alle 15:00 del ...Roberto Savio, dall’alto di Avila, ci invita a pubblicare quale “buona notizia” e a tale scopo ci invia l’articolo della sua amica Farhana Haque Rahman* apparso sulla grande agenzia di stampa internaz ...