Ricomincio da Raitre | Andrea Delogu e la sua prima volta a teatro | «Fu un momento magico»

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Un periodo decisamente difficile per i protagonisti dela causa della pandemia. I teatri sono chiusi e così la Rai ha progettato il programmada, quattro prime serate condotte dae Stefano Massini, per sostenere e dare la possibilità di esibirsi a moltissime realtà dello spettacolo dal vivo. Le prime tre puntate sono andate in onda il 12, il 19 e il 27 dicembre, mentre l’appuntamento finale è previsto per domenica 3 gennaio. Ogni serata è stata ospitata all’interno delSistina di Roma. La presentatriceha parlato di questa meravigliosa opportunità durante una lunga intervista a Vanity Fair. Leggi anche –>ha lo stesso disturbo di Jennifer ...