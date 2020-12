Più tempo per versare l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (Di lunedì 28 dicembre 2020) Con il DM 4 Dicembre 2020, pubblicato il 19 Dicembre in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il differimento dei termini ordinari per il versamento dell'imposta di bollo sulle e-... Leggi su resegoneonline (Di lunedì 28 dicembre 2020) Con il DM 4 Dicembre 2020, pubblicato il 19 Dicembre in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il differimento dei termini ordinari per il versamento dell'die-...

