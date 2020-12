"Non riesco a fare nulla, devastata". Così dopo il coronavirus: la terribile testimonianza di Iva Zanicchi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Iva Zanicchi è ancora molto provata per la morte di suo fratello Antonio, a causa del coronavirus. Anche lei è stata ricoverata all'ospedale di Monza dopo aver contratto il Covid-19. Ma per fortuna ce l'ha fatta: in quei giorni di ricovero ha lasciato col fiato sospeso milioni di italiani. “Sento una stanchezza mortale, non riesco quasi a fare nulla. E mi sento molto giù…”, racconta al settimanale Mio. Per la cantante, che è una dinamite di energia, è davvero un periodo da cancellare. “La sua perdita mi ha devastato: non me ne capacito, per me era come un figlio”, continua parlando di suo fratello che era affetto da una cardiopatia. E poi il durissimo sfogo: “Fausto (il suo storico compagno, ndr) sta facendo la chemio”. Insomma, un periodo davvero drammatico per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ivaè ancora molto provata per la morte di suo fratello Antonio, a causa del. Anche lei è stata ricoverata all'ospedale di Monzaaver contratto il Covid-19. Ma per fortuna ce l'ha fatta: in quei giorni di ricovero ha lasciato col fiato sospeso milioni di italiani. “Sento una stanchezza mortale, nonquasi a. E mi sento molto giù…”, racconta al settimanale Mio. Per la cantante, che è una dinamite di energia, è davvero un periodo da cancellare. “La sua perdita mi ha devastato: non me ne capacito, per me era come un figlio”, continua parlando di suo fratello che era affetto da una cardiopatia. E poi il durissimo sfogo: “Fausto (il suo storico compagno, ndr) sta facendo la chemio”. Insomma, un periodo davvero drammatico per la ...

