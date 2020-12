Neve a Milano | strade imbiancate e alcuni alberi crollati

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Come ampiamente previsto per i milanesi risveglio con la. La Città diè coperta da un manto didi almeno 20 centimetri. Molti i disagi per gli automobilisti in circolazione, con lecompletamentesotto il peso della. Un abete di grosse dimensioni ha ostruito la via adiacente a via Breda. Altri duesononei pressi del ponte che porta alla stazione ferroviaria di Greco. Forte nevicata sui tratti appenninici di A7, A26, A6 e sulla Cisa dove è stato interdetto il transito ai mezzi pesanti. Al momento non è segnalata alcuna criticità grazie anche al traffico scarso. Sulla Penisola la perturbazione ha portato freddo e ...