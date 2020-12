Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea Zelletta, chi corteggiava prima di lui? (Di lunedì 28 dicembre 2020) Natalia Paragoni è una modella conosciuta ai più per aver partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne 2010 – 2019 ed essere stata poi la scelta di Andrea Zelletta con il quale è fidanzata. A Maggio 2020 è vittima di uno scherzo de Le Iene l’ha vista protagonista di una scenata di gelosia proprio nei confronti del fidanzato. Natalia nasce in provincia di Sondrio e più precisamente a Piantedo. La sua bellezza acqua e sapone e il suo volto pulito l’hanno aiutata a farsi strada nel mondo della moda prima di tutto lavorando per dei fotoromanzi e successivamente, una volta trasferitasi a Milano, sfilando per diversi brand. In questi ultimi giorni, lo sappiamo benissimo, non si fa altro che parlare di lei. Facciamo riferimento proprio a Natalia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020)è una modella conosciuta ai più per aver partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne 2010 – 2019 ed essere stata poi la scelta dicon il quale è. A Maggio 2020 è vittima di uno scherzo de Le Iene l’ha vista protagonista di una scenata di gelosia proprio nei confronti del fidanzato.nasce in provincia di Sondrio e più precisamente a Piantedo. La sua bellezza acqua e sapone e il suo volto pulito l’hanno aiutata a farsi strada nel mondo della modadi tutto lavorando per dei fotoromanzi e successivamente, una volta trasferitasi a Milano, sfilando per diversi brand. In questi ultimi giorni, lo sappiamo benissimo, non si fa altro che parlare di lei. Facciamo riferimento proprio a...

notamovie_ : RT @oocgfvip5: Tommaso Zorzi su Natalia Paragoni. #GFVIP - ioandmyworld : RT @martiraranans: QUOQUE TU NATALIA PARAGONI COSA HAI FATTO COME TI SEI PERMESSA STO: piangendo #GFvip - spilltheteapls2 : RT @martiraranans: QUOQUE TU NATALIA PARAGONI COSA HAI FATTO COME TI SEI PERMESSA STO: piangendo #GFvip - giu_rec : RT @oocgfvip5: Tommaso Zorzi su Natalia Paragoni. #GFVIP - detaeljs : RT @martiraranans: QUOQUE TU NATALIA PARAGONI COSA HAI FATTO COME TI SEI PERMESSA STO: piangendo #GFvip -