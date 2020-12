Lino Banfi, il nonno d’Italia, chiede ai giovani di vaccinarsi: “Fatelo per i nonni!” (Di lunedì 28 dicembre 2020) È un momento storico molto difficile per tutti, ma in particolare per una categoria molto a rischio, i nonni, e a parlare in loro difesa è proprio il nonno più amato d’Italia, Lino Banfi. nonno Libero, come tutti lo conosciamo, in occasione del V-Day, la giornata istituita per festeggiare l’arrivo delle prime 9750 dosi del … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 28 dicembre 2020) È un momento storico molto difficile per tutti, ma in particolare per una categoria molto a rischio, i nonni, e a parlare in loro difesa è proprio ilpiù amatoLibero, come tutti lo conosciamo, in occasione del V-Day, la giornata istituita per festeggiare l’arrivo delle prime 9750 dosi del … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

chetempochefa : “Se non volete fare il vaccino per voi, fatelo per i vostri nonni! Fatelo per i vostri cari più anziani o più debol… - ManueleCorradi : Quando iniziai a leggere @repubblica potevo leggere scritti e articoli di Enrico Bellone.. Oggi nel giornale di… - Italia_Notizie : Lino Banfi: 'A tutti i nonni Libero dico 'Vacciniamoci presto'' - fabiolabrignone : RT @HuffPostItalia: Lino Banfi: 'Vaccinatevi! Se non volete farlo per voi, fatelo per i vostri nonni' - _iloveyouboy__ : RT @chetempochefa: “Se non volete fare il vaccino per voi, fatelo per i vostri nonni! Fatelo per i vostri cari più anziani o più deboli, ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Lino Banfi Lino Banfi: "A tutti i nonni Libero dico 'Vacciniamoci presto'" la Repubblica Lino Banfi contro i No Vax: «Vaccinatevi, fatelo per i vostri nonni»

ROMA - Anche Lino Banfi si è unito a coloro che hanno voluto mandare un messaggio alla popolazione a favore del vaccino contro il coronavirus. L'invito è quello di vaccinarsi, ha dichiarato l'attore a ...

Lino Banfi, appello sul vaccino: “Fatelo per i vostri nonni”

Lino Banfi ha lanciato un appello a favore del vaccino anti Covid-19. L’attore, attraverso Adnkronos, ha espresso il suo pensiero e ha chiesto alla popolazione di compiere un gesto di vitale importanz ...

ROMA - Anche Lino Banfi si è unito a coloro che hanno voluto mandare un messaggio alla popolazione a favore del vaccino contro il coronavirus. L'invito è quello di vaccinarsi, ha dichiarato l'attore a ...Lino Banfi ha lanciato un appello a favore del vaccino anti Covid-19. L’attore, attraverso Adnkronos, ha espresso il suo pensiero e ha chiesto alla popolazione di compiere un gesto di vitale importanz ...