La Capua ha una nuova teoria | “Alcuni dialetti diffondono il Covid Ecco quali”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic – Per la virologa Ilariac’è un collegamento trae la diffusione del. La virologa in un pezzo sul Corriere della sera, parla del cosiddetto fattore, quello che misura la dispersione virale. E tra i maggiori diffusori o amplificatori del rischio pandemico lamenzionache, a causa della pronuncia, sarebbero più pericolosi di altri.: “Avvolti in una nuvola” Nel suo pezzo – che vorrebbe farci capire quanto siamo speciali nelle nostre piccole differenze e per speciali si intende “pericolosi diffusori” – laspiega come non tutti diffondano il coronavirus alla stessa maniera: “Come amplificatori del fenomeno pandemico non siamo tutti uguali. ...