Inter a caccia di un attaccante: Divock Origi nel mirino (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’Inter a caccia di un centrocampista e di un attaccante. In attesa dell’incontro tra Marotta, Ausilio e Conte, in programma martedì alla ripresa degli allenamenti, i dirigenti e il tecnico concordano sugli obiettivi per rinforzare la rosa, pur tenendo conto che la proprietà al momento ha negato per gennaio un investimento analogo a quello fatto un anno fa per portare alla Pinetina Eriksen. Salvo nuovi cambi di prospettive, si andrà incontro ad un mercato a saldo zero. Priorità all’attacco, dal momento che Sanchez sta recuperando da un infortunio all’adduttore e Pinamonti, utilizzato pochissimo finora, è vicino all’addio. Tra le varie possibilità, l’Inter ha individuato anche Divock Origi, che nella sessione invernale lascerà il Liverpool. Gli agenti del calciatore lo hanno proposto a ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020) L’di un centrocampista e di un. In attesa dell’incontro tra Marotta, Ausilio e Conte, in programma martedì alla ripresa degli allenamenti, i dirigenti e il tecnico concordano sugli obiettivi per rinforzare la rosa, pur tenendo conto che la proprietà al momento ha negato per gennaio un investimento analogo a quello fatto un anno fa per portare alla Pinetina Eriksen. Salvo nuovi cambi di prospettive, si andrà incontro ad un mercato a saldo zero. Priorità all’attacco, dal momento che Sanchez sta recuperando da un infortunio all’adduttore e Pinamonti, utilizzato pochissimo finora, è vicino all’addio. Tra le varie possibilità, l’ha individuato anche, che nella sessione invernale lascerà il Liverpool. Gli agenti del calciatore lo hanno proposto a ...

