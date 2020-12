Giulia De Lellis al cenone di Natale dalla suocera: ecco come è andata (Di lunedì 28 dicembre 2020) Giulia De Lellis ha ufficializzato via social la sua nuova love-story con Carlo Gussalli Beretta, erede della fabbrica d’arti Pietro Beretta, posando per le foto di famiglia Gnutti-Beretta, poi postate dalla suocera e realizzate al cenone tra la Vigilia e il Santo Natale. Così come mostra il servizio fotografico rivelatorio, Giulia ha celebrato la santa ricorrenza festiva in famiglia, a casa del fidanzato e con il resto dei cari di lui. Insomma, le presentazioni di Giulietta nella prestigiosa famiglia Beretta, possono già dirsi avviate e l’ex storico, Andrea Damante, sembra per lei solo un vecchio ricordo. Intanto, spunta inoltre in rete un gesto inaspettato che Carlo ha compiuto verso Giulia, durante l’evento ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 28 dicembre 2020)Deha ufficializzato via social la sua nuova love-story con Carlo Gussalli Beretta, erede della fabbrica d’arti Pietro Beretta, posando per le foto di famiglia Gnutti-Beretta, poi postatee realizzate altra la Vigilia e il Santo. Cosìmostra il servizio fotografico rivelatorio,ha celebrato la santa ricorrenza festiva in famiglia, a casa del fidanzato e con il resto dei cari di lui. Insomma, le presentazioni di Giulietta nella prestigiosa famiglia Beretta, possono già dirsi avviate e l’ex storico, Andrea Damante, sembra per lei solo un vecchio ricordo. Intanto, spunta inoltre in rete un gesto inaspettato che Carlo ha compiuto verso, durante l’evento ...

im_valentina_00 : Ti sblocco un ricordo: Giulia De Lellis sconfitta alla finale del Gf Vip -milioni di follower- contro Daniele Bossa… - MusicTvOfficial : Il singolo #BoomBoomCiao del giovane cantautore @ValerioDeRosa6 è stato scelto come sigla del programma rivelazione… - alnomepensodopo : Il tutto perché gli sta sul cazzo la Salemi come Giulia de Lellis ai tempi della rimpianta Ilary. Patetico. #prelemi - FilmNewsItaly : Giulia De Lellis e Gemma Galgani inviate speciali per “Giortì” - marti91103 : RT @Gabriel17277327: Pierpà il quadernino solo se sei Giulia De Lellis #gregorelli -