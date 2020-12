Giorgio Galli | il “testamento” sul potere delle multinazionali negli Stati non democratici

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 28 dicembre 2020), insigne politologo, è morto ieri 27 dicembre 2020 a Camogli (Genova) a causa di un malore improvviso. Aveva 92 anni. Docente universitario, autore di numerose pubblicazioni ed editorialista per i più prestigiosi giornali italiani ed europei, è stato uno dei massimi esperti di politica italiana., la sua attività di scrittore e divulgatore Nato a Milano nel 1928,inizia a pubblicare giovanissimo. Nella sua vasta produzione ci sono importanti studi sul nazismo, il totalitarismo e le influenze esoteriche.è stato per oltre 30 anni professore di storiadottrine politiche all’Università Statale di Milano e ha dedicato gran parte del suo lavoro all’analisi del sistema politico italiano, esplorando in ...