Germania, per errore iniettate 5 dosi di vaccino Covid a testa a 8 sanitari (Di lunedì 28 dicembre 2020) In Germania otto operatori sanitari di una casa di riposo hanno ricevuto per errore per errore 5 dosi del vaccino Covid-19 ciascuno, senza gravi conseguenze per la loro salute in questa fase, come riporta l’agenzia Reuters. Le sette donne e un uomo, di età compresa tra i 38 e i 54 anni, lavorano in una casa di riposo a Stralsund, nel circondario della Pomerania Anteriore-Rügen, nel Nord-Est del Paese. Durante la sessione di vaccinazione di domenica, per errore sono state iniettate cinque dosi contemporaneamente, come ha spiegato l’amministratore del distretto sanitario in cui si trova l’istituto, Stefan Kerth, che ha assicurato che le persone sono state immediatamente informate ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Inotto operatoridi una casa di riposo hanno ricevuto perperdel-19 ciascuno, senza gravi conseguenze per la loro salute in questa fase, come riporta l’agenzia Reuters. Le sette donne e un uomo, di età compresa tra i 38 e i 54 anni, lavorano in una casa di riposo a Stralsund, nel circondario della Pomerania Anteriore-Rügen, nel Nord-Est del Paese. Durante la sessione di vaccinazione di domenica, persono statecinquecontemporaneamente, come ha spiegato l’amministratore del distrettoo in cui si trova l’istituto, Stefan Kerth, che ha assicurato che le persone sono state immediatamente informate ...

RobertoBurioni : I conti non tornano. Le nostre autorità dicono che ogni stato europeo ha ricevuto 10.000 dosi per l’odierna vaccina… - riotta : La Germania non ha più vaccini di noi, vi dicono. Ma se ne hanno 151.125 contro i 9.750 italiani e del resto UE, re… - RobTallei : La Germania ha ammesso di aver concluso un accordo bilaterale con Biontech per 30 milioni di dosi di vaccino. - Maya51031588 : RT @gigi_rai: @anari56 9.750 dosi.... per TUTTO il Paese. E hanno avuto il coraggio di definirlo un giorno memorabile, che ricorderemo per… - IlParadiso0 : RT @DavelloStefano: La #Germania ha concluso un accordo bilaterale con #PfizerBioNTech per l’acquisto di 30 mln di dosi di vaccino al di fu… -