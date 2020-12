Fastweb NeXXt Generation: Jannik Sinner nuovo testimonial insieme a Filippo Tortu (Di lunedì 28 dicembre 2020) Fastweb ha mandato in onda nelle ultime ore un nuovo spot pubblicitario in TV per presentare la “NeXXt Generation” di servizi dell’operatore, come il 5G e la Fibra FTTH fino a 2,5 Gbps, con due testimonial d’eccezione, il più giovane tennista italiano della storia ad aver vinto un torneo ATP Challenger Jannik Sinner, insieme allo sprinter Filippo Tortu. Lo ha reso noto oggi lo stesso operatore telefonico. Con questa nuova campagna la società intende presentare “NeXXt Generation 2025”, il piano di Fastweb già annunciato dall’AD Alberto Calcagno con le prospettive future di connessione dell’Italia con la Fibra e la nuova rete 5G. La creatività della nuova campagna è ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020)ha mandato in onda nelle ultime ore unspot pubblicitario in TV per presentare la “” di servizi dell’operatore, come il 5G e la Fibra FTTH fino a 2,5 Gbps, con dued’eccezione, il più giovane tennista italiano della storia ad aver vinto un torneo ATP Challengerallo sprinter. Lo ha reso noto oggi lo stesso operatore telefonico. Con questa nuova campagna la società intende presentare “2025”, il piano digià annunciato dall’AD Alberto Calcagno con le prospettive future di connessione dell’Italia con la Fibra e la nuova rete 5G. La creatività della nuova campagna è ...

Fastweb Mobile ha annunciato ufficialmente in Italia la sua nuova rete 5G e ha già proposto un'offerta dedicata. Ecco i dettagli.

Fastweb Mobile ha lanciato la sua offerta 5G, si amplia così il numero di operatori telefonici italiani che permettono di sfruttare le reti di ultima generazione. La tariffa, preannunciata a metà ...

