Fabrizio Pregliasco in ‘versione Peter Pan’ | “Io in amore? Sono un po’ disordinato Diletta Leotta l’ho conosciuta su Skype”

"Il più democratico e anche il più apprezzato dei virologi". Così Geppi Cucciari e Giorgio Lauro presentano Fabrizio Pregliasco, collegato vis Skype a Un Giorno da Pecora su RadioRai2. L'apprezzamento arriva da una classifica sulla reputazione: "Esigenza di non creare allarmismo eccessivo, di essere coerenti", Sono caratteristiche che Pregliasco ritiene molto importanti. Ma come spesso accade, a Un giorno da Pecora l'occasione è anche adatta per parlare di "vita privata" del virologo: "Adesso c'è la fedeltà pandemica, vero dottore?", dice Geppi mentre la conversazione stava toccando una serata trascorsa dal professore con la sua fidanzata e sua suocera. "Lei è stato più tradito o traditore?", chiede allora Lauro. E Pregliasco sfodera una risposta inattesa: "Diciamo che ..."

