Dall’1 gennaio stop agli addebiti automatici di bollette e utenze sui conti in rosso. In caso di scoperto i pagamenti non partiranno (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dall’1 gennaio chi ha il conto corrente in rosso rischia di vedersi bloccare gli addebiti automatici di bollette e altre utenze oltre che delle eventuali rate di finanziamenti. La novità è la conseguenza dell’entrata in vigore delle nuove norme dettate dall’Eba, l’autorità bancaria europea. Regole che impongono anche alle banche, dopo tre mesi di mancati pagamenti da soli 100 euro, di segnalare il cliente alla centrale rischi e di classificare tutta la sua esposizione come ‘crediti in sofferenza’. Una stretta che potrebbe mettere in difficoltà soprattutto le aziende più piccole per le quali sarà più difficile ottenere prestiti. Il Centro studi di Unimpresa segnala che per i correntisti in rosso “non saranno più possibili nemmeno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020)chi ha il conto corrente inrischia di vedersi bloccare glidie altreoltre che delle eventuali rate di finanziamenti. La novità è la conseguenza dell’entrata in vigore delle nuove norme dettate dall’Eba, l’autorità bancaria europea. Regole che impongono anche alle banche, dopo tre mesi di mancatida soli 100 euro, di segnalare il cliente alla centrale rischi e di classificare tutta la sua esposizione come ‘crediti in sofferenza’. Una stretta che potrebbe mettere in difficoltà soprattutto le aziende più piccole per le quali sarà più difficile ottenere prestiti. Il Centro studi di Unimpresa segnala che per i correntisti in“non saranno più possibili nemmeno ...

