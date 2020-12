Dakar 2021, dove vederla in tv e in diretta streaming: la copertura di tutte le tappe (Di lunedì 28 dicembre 2020) Manca ormai pochissimo e sarà tutto pronto per il via alla Dakar 2021, che prenderà il via sabato 2 gennaio. La corsa automobilistica tra le più affascinanti del mondo ha una vasta schiera di appassionati anche in Italia e tutte le tappe saranno visibili in diretta tv e streaming, in primis su MotorTrendOndemand e RedBullTV per una copertura completa, ma anche sui canali Eurosport (su Sky e Dazn). SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 dicembre 2020) Manca ormai pochissimo e sarà tutto pronto per il via alla, che prenderà il via sabato 2 gennaio. La corsa automobilistica tra le più affascinanti del mondo ha una vasta schiera di appassionati anche in Italia elesaranno visibili intv e, in primis su MotorTrendOndemand e RedBullTV per unacompleta, ma anche sui canali Eurosport (su Sky e Dazn). SportFace.

