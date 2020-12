Custode chiuso nel circolo sequestrato Ho solo questa casa | non me ne vado

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Nadia Muratore Sigilli al centro sportivo, da cento giorni non esce neppure per la spesa Da oltre cento giorni il guardiano di un famoso centro sportivo piemontese sta scontando una «quarantena da sequestro»: non ha voluto abbandonare il suo club neppure quando i carabinieri lo hannoper un'indagine sulla quale si ipotizza il coinvolgimento della ndrangheta. «Vivo e lavoro qui da più di vent'anni, non ho un'altra abitazione, né qualcuno che possa ospitarmi. Non saprei dove andare fuori da questo», ha raccontato l'uomo agli amici che lo vanno a trovare quasi tutti i giorni. E così lo storico guardiano si è fatto sequestrare dalla procura insieme altennistico Green Park di Rivoli, in Piemonte. Una prigionia volontaria, che dura da metà settembre, ossia da quando la procura ha messo i sigilli ...