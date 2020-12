Covid, record di contagi in Gran Bretagna: oltre 41mila. La Spagna crea un registro delle persone che rifiutano di vaccinarsi (Di lunedì 28 dicembre 2020) Le restrizioni sempre più stringenti in Gran Bretagna, dove nel corso delle settimane si è allargata la macchia delle zone rosse in tutto il Paese, non sono ancora riuscite ad arginare l’ondata di coronavirus che ha investito l’Europa negli ultimi mesi. E oggi Londra ha fatto registrare il numero record di contagi dall’inizio della pandemia: 41.385 nuovi casi in 24 ore, con 256.220 infezioni riportate negli ultimi sette giorni, un incremento del 25,7% rispetto alla settimana precedente. È però possibile che l’aumento dei casi segnalati sia dovuto al mancato aggiornamento dei dati da parte dell’Irlanda del Nord durante le vacanze di Natale. Per Yvonne Doyle, direttrice sanitaria della Public Health England, questo livello molto elevato di infezione è comunque “fonte di crescente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Le restrizioni sempre più stringenti in, dove nel corsosettimane si è allargata la macchiazone rosse in tutto il Paese, non sono ancora riuscite ad arginare l’ondata di coronavirus che ha investito l’Europa negli ultimi mesi. E oggi Londra ha fatto registrare il numerodidall’inizio della pandemia: 41.385 nuovi casi in 24 ore, con 256.220 infezioni riportate negli ultimi sette giorni, un incremento del 25,7% rispetto alla settimana precedente. È però possibile che l’aumento dei casi segnalati sia dovuto al mancato aggiornamento dei dati da parte dell’Irlanda del Nord durante le vacanze di Natale. Per Yvonne Doyle, direttrice sanitaria della Public Health England, questo livello molto elevato di infezione è comunque “fonte di crescente ...

