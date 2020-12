Cosa dice la telefonata tra Putin e Xi del rapporto Russia-Cina (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Tenendo conto del ventesimo anniversario della firma del Trattato di buon viCinato, amicizia e cooperazione tra la Federazione Russa e la Repubblica popolare cinese nel 2021, è stato confermato l’impegno reciproco ad approfondire ulteriormente l’interazione in tutti i settori, compresa l’attuazione di importanti progetti nel campo della cooperazione energetica e industriale. Particolare attenzione è stata dedicata allo svolgimento degli anni di cooperazione scientifica, tecnica e innovativa russo-cinese (2020-2021)”. Così il Cremlino commenta la telefonata tra il presidente russo, Vladimir Putin, e il segretario del Partito comunista cinese, il capo dello stato Xi Jinping. Colloquio telefonico che chiude un anno particolarmente prolifico per la retorica sull’amicizia sino-russa, una relazione che però trova molti ambiti competitivi e ... Leggi su formiche (Di lunedì 28 dicembre 2020) “Tenendo conto del ventesimo anniversario della firma del Trattato di buon vito, amicizia e cooperazione tra la Federazione Russa e la Repubblica popolare cinese nel 2021, è stato confermato l’impegno reciproco ad approfondire ulteriormente l’interazione in tutti i settori, compresa l’attuazione di importanti progetti nel campo della cooperazione energetica e industriale. Particolare attenzione è stata dedicata allo svolgimento degli anni di cooperazione scientifica, tecnica e innovativa russo-cinese (2020-2021)”. Così il Cremlino commenta latra il presidente russo, Vladimir, e il segretario del Partito comunista cinese, il capo dello stato Xi Jinping. Colloquio telefonico che chiude un anno particolarmente prolifico per la retorica sull’amicizia sino-russa, una relazione che però trova molti ambiti competitivi e ...

